‘Netflixhelden’ rukken op met carnaval

Ze zijn niet aan te slepen, de kostuums van de populaire netflixserie La Casa de Papel. Inclusief masker. De in rood getooide ‘helden’ gaan de komende carnaval de sier maken, blijkt uit een rondgang langs carnavalswinkels in het zuiden van Nederland.

Met name de jeugd ziet zich graag uitgedost als ‘Netflixheld’. Daarnaast blijft carnaval natuurlijk een bont spektakel van uitbundige kleuren, waarbij dit jaar ook neon erg in lijkt te zijn. Meisjes gaan graag met een (nep)bontjas de straat op, waarbij een petticoat gedragen wordt. ,,Meer dan andere jaren”, weet carnavalswinkel ’t Mooswief in Maastricht.

De kleintjes houden het traditioneel op ninja’s, politieuniformpjes, sprookjesfiguren en camouflagepakjes. Maar ook de eenhoorn valt in de smaak.

Brabantse speciaalzaken zien vooral lange jassen in bonte kleuren uit de schappen verdwijnen. ,,Die zijn ook makkelijk uit en aan te doen”, weet een verkoper van feest- en carnavalswinkel PW Hoofs in Den Bosch. Boerenjassen zijn vaak opgepimpt met stikkers en doen het goed met name rond Tilburg en Den Bosch. Een beetje jas kost overigens al gauw tussen de 70 en 90 euro, weet de verkoper van de Tilburgse fop- en feestwinkel.

Voor carnavalskleding wordt veel geld uitgegeven. De vaak in China gemaakte kleren ogen weliswaar kwetsbaar, maar zijn evengoed aan de prijs. Gezien de drukte in de winkels trekken feestgangers echter graag de beurs, bevestigen verkopers.

In Zuid-Limburg maken veel mensen zelf hun ,,pekskes”. In de carnavalswinkel aan de Markt in Maastricht is het een drukte van belang. Daar worden geen feestkleren, maar wel maskers, stoffen en versieringen verkocht. Mensen maken daarmee zelf hun unieke feestkleding. In alle kleuren, zegt een verkoopster. ,,Maar te midden van al die felle kleuren zijn turkoois en kobalt blauw erg in”, weet ze.

De traditionele pakjes zoals piraat of verpleegster zijn steeds minder in trek, zegt een verkoopster van Timmermans in Roermond. ,,Bovendien zie je ook in de opsmuk steeds fellere kleuren”, zegt ze.

De carnaval begint op veel plaatsen donderdagavond al met het oudewijvenbal, en duurt tot volgende week woensdag.