Politie Afrika en Azië zet ‘Sweetie’ in

Om seksuele uitbuiting van kinderen via internet te bestrijden, krijgt de politie in een aantal landen in Afrika en Azië hulp uit Nederland. Terre des Hommes geeft 3 miljoen euro aan politiediensten in onder meer Cambodja, Nepal, Kenia en de Filipijnen. Met het geld, geschonken door de Nationale Postcode Loterij, kunnen ze op eigen kracht online op zoek naar verdachten.

Daarbij wordt Sweetie ingezet, een digitaal meisje dat pedoseksuelen ontmaskert die op zoek zijn naar webcamseks met kinderen. Sweetie kan tientallen chatgesprekken tegelijk voeren met mannen of vrouwen die denken dat ze contact hebben met een tienjarig meisje.

,,Voor de camera worden kinderen misbruikt en uitgebuit. Vaak reizen de klanten ook fysiek af naar de kinderen voor seksueel misbruik. Wereldwijd zijn op ieder moment van de dag 750.000 overwegend mannelijke daders op zoek naar minderjarigen voor seksueel misbruik”, aldus Terre des Hommes.

Het gaat om een extra donatie. De hulporganisatie krijgt van de Nationale Postcode Loterij jaarlijks al ruim 2 miljoen euro.