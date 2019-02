Warmste 26 februari ooit gemeten in De Bilt

Aan het begin van de middag is het kwik in De Bilt gestegen tot 15,3 graden. Daarmee is het officieel de warmste 26 februari ooit gemeten, meldt Weeronline. Het vorige record stond op 15,1 graden en werd gemeten in 1964.

Dit is al het derde datum-warmterecord van de maand en woensdag volgt mogelijk het vierde.

Uiteindelijk kan het in De Bilt dinsdag 18 graden worden en in het zuiden en oosten wordt het met ruim 19 graden nog warmer. Op een enkele plek flirt de temperatuur met de 20 graden. Mocht het 20 graden worden dan is dat uitzonderlijk. Op de huidige stations werd in februari nog nooit 20 graden gemeten.