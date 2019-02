Eis vijf jaar cel verkeersdrama Anna Paulowna

De 20-jarige Siem B. uit Oudesluis moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft vijf jaar de gevangenis in voor het veroorzaken van een fatale autocrash in Anna Paulowna, waarbij op 1 september afgelopen jaar drie tieners van 15 en 16 jaar om het leven kwamen. Ook eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Alkmaar een rijverbod voor vijf jaar.

De aanklaagster zei ,,geen enkele twijfel” te hebben over de vraag of B., die zegt zich niets te herinneren, de bewuste avond achter het stuur van de auto heeft gezeten en de crash heeft veroorzaakt. Volgens haar heeft hij zich laten uitdagen door een vriend die met piepende banden wegreed en vervolgens het gaspedaal van zijn Peugeot 206 onverantwoord diep ingetrapt.

,,Hij had er alles voor over om te laten zien wie de snelste was. Hij maakte er gewoon een race van”, zei de officier van justitie.