Griepgolf teistert Nederland al 11 weken

Er is voor de elfde achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie in Nederland. Het aantal mensen met griepklachten neemt echter wel af, meldt onderzoeksinstituut Nivel.

Volgens het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg gingen vorige week 78 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Een week eerder waren dat er 92 en de week daarvoor 108. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er sprake van een epidemie. Dat betekent dat veel mensen tegelijk dezelfde ziekte hebben, omdat griep heel besmettelijk is.

Huisartsen zien al sinds half december vooral veel baby’s en jonge kinderen met griepachtige verschijnselen.

Een gemiddelde griepepidemie duurt in Nederland zo’n negen weken. Vorig jaar duurde de griepgolf twee keer zo lang als normaal.

Nivel houdt de griep in Nederland in de gaten via een representatieve groep van huisartsen in het hele land.