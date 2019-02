‘Ik wou dat ik die jongens kon terugbrengen’

,,Ik vind het onwijs moeilijk mijn gevoelens te uiten. Maar ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Als ik de tijd kon terugdraaien en die jongens kon terugbrengen op de wereld, dan had ik dat gedaan. Maar dat kan ik niet.”

Dat zei de 20-jarige Siem B. uit Oudesluis woensdag in de rechtbank in Alkmaar na het voorlezen van de slachtofferverklaringen in zijn strafproces. B. is verdachte in de zaak rond de fatale autocrash in Anna Paulowna op 1 september vorig jaar, waarbij drie tieners omkwamen. Een ander raakte ernstig gewond. Zij zaten in de auto van B. toen die met hoge snelheid verongelukte.

Het Openbaar Ministerie (OM) wijst B. aan als schuldige. Hoewel hij zelf zegt zich niets van de betreffende avond te kunnen herinneren, staat volgens de aanklaagster vast dat hij de auto bestuurde op het moment van de fatale crash.