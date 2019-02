Opnieuw landelijk weerrecord gesneuveld

Rond het middaguur gaf de thermometer in Eindhoven 18,0 graden aan. Het is daarmee de warmste 27 februari ooit gemeten, zo meldt Weeronline. Het vorige record dateert uit 1959 en stond met 17,8 graden ook op naam van Eindhoven.

Het betekent alweer het vierde datum-warmterecord van de maand en het derde op rij. Maar liefst 29 van de 34 weerstations van het KNMI, waaronder die in De Bilt, behaalden een maandrecord.

Waarschijnlijk sneuvelen komende dagen geen nieuwe records. Er is wisselvallig, kouder weer op komst. Vandaag is het met 15 graden in het noorden en 19 in het zuiden nog prachtig weer.