Oude IJsselbrug in Zutphen weer begaanbaar

De Oude IJsselbrug in Zutphen die sinds dinsdagmiddag niet meer dicht kon, is weer begaanbaar voor automobilisten en fietsers. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Zutphen gemeld.

Het verkeer kon lange tijd niet over de brug omdat het hefdeel van de brug klemde. Dat is het deel van het wegdek dat omhoog en naar beneden gaat. Technici hebben het probleem opgelost. De brug is nu weer begaanbaar, maar het is nog niet bekend waarom het hefdeel klemde.

De oude IJsselbrug bestaat uit een vaste boogbrug en een hefbrug die scheepvaart op de IJssel doorlaat. De 345 meter lange brug werd in 1865 in gebruik genomen. In de Tweede Wereldoorlog is de brug tweemaal opgeblazen. Eenmaal door het Nederlandse leger in 1940 en eenmaal door het terugtrekkende Duitse leger in 1945.