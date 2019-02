Winter was zacht en zonnig

De afgelopen winter is warm en zonnig verlopen. Het was de achtste warmste winter sinds het begin van de metingen in 1901, zo meldt Weeronline. Wat betreft zonuren wordt een zevende plek behaald. Wel was het iets natter dan normaal.

Daarmee past de winter van 2018-2019 in een trend. Er staan vijf jaren uit deze eeuw en drie jaren uit de jaren ’90 in de top 10 warmste winters. Dat is volgens Weeronline tekenend voor de klimaatopwarming. 1975 en 1989 complementeren de top 10. Andersom staat uit de afgelopen 40 jaar alleen de winter van 1995-1996 in de koudste top 10.

Het gemiddelde over afgelopen winter lag op 5,2 graden, tegen 3,4 graden normaal. Heel kort was er in de tweede helft van januari sprake van een koude periode. Zo werd het op 21 januari ’s nachts in De Bilt -8,1 graden. Op 22 januari viel 3 tot 10 centimeter sneeuw, maar op 25 januari zette de dooi alweer in. Tekenend voor de al met al weinig winterse winter is het aantal vorstdagen, dat bleef steken op 28. In een normaal jaar zijn het er 38. Slechts tweemaal werd het in De Bilt onder de -5 graden, waar elf keer normaal is.

Nederland heeft niet alleen een zachte, maar ook een zonnige winter achter de rug. Met landelijk gemiddeld 248 zonuren zat deze winter ruim boven het gemiddelde van 196. Dat kwam onder andere door de vroege lentedagen in februari: die maand was met 139 zonuren de op twee na zonnigste februari ooit.

Bovendien scheen niet alleen de zon, maar werd het in februari ook erg warm. Op 25, 26 en 27 februari sneuvelden officiƫle dagrecords. In De Bilt liep het kwik op 26 februari zelfs op tot 18,9 graden. Daarmee was het de warmste februaridag ooit gemeten.