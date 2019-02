In januari zijn zes schapen doodgebeten door een wolf of wolven. Dat blijkt uit cijfers van faunabeheerder Bij12. De aanvallen vonden plaats in Heino, Beerzeveld en Dalmsholte, allemaal in Overijssel.

Twee van deze aanvallen vonden plaats op 5 januari en een op 6 januari. In Breezerveld werden vier schapen gedood door wolven.

Uit onderzoek van Bij12 blijkt dat twee andere aanvallen, op 1 februari in Slagharen en op 24 januari in Lunteren, door honden zijn gepleegd.