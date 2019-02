Bijna 40 procent besteedt aangifte uit

Bijna vier op de tien mensen laten het invullen van hun belastingaangifte weleens over aan een adviseur, ook als de aangifte zo simpel is dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft. In een peiling van de Consumentenbond onder 10.000 mensen gaf bijna 40 procent aan het de afgelopen jaren één keer of vaker aan een ander te hebben overgelaten.

Ongeveer net zoveel mensen zeggen het zelf gewoon niet te kunnen, omdat ze bijvoorbeeld ‘financieel heel ondeskundig’ zijn. Of ze vinden dat het invullen niet te doen is omdat de Belastingdienst slecht te bereiken is. Meer dan de helft is bang belastingvoordeel te laten liggen of een boete te krijgen.

Toch adviseert de Consumentenbond het zelf te proberen, zeker als er alleen inkomen is uit loondienst of pensioen. Bovendien scheelt dat de kosten voor de adviseur. Verder maken ook adviseurs weleens fouten. Bijna 10 procent van de mensen die de aangifte uitbesteedden, is ooit in de problemen gekomen door zo’n fout. Uiteindelijk blijft de consument zelf verantwoordelijk voor de aangifte.