Flat ontruimd wegens brand (2)

De brandweer in Rotterdam heeft een woontoren aan de Galvanistraat ontruimd wegens een brand waardoor de sprinklerinstallatie aansprong. Ongeveer 250 mensen die in de flat aanwezig waren, moesten worden geƫvacueerd. Ze zijn in een naastgelegen gebouw opgevangen. Twee bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze teveel rook hadden ingeademd, meldt de veiligheidsregio.

Een aantal elektrische installaties lijkt door de lekkage te zijn aangetast, liet de veiligheidsregio weten.

Het vuur was snel onder controle, maar vervolgens ontstond er waterlekkage. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. ,,De verwachting is dat een deel van de bewoners de nacht elders moet doorbrengen”, meldt de veiligheidsregio.