Krewinkel stapt op als burgemeester Heerlen

Ralf Krewinkel stapt op als burgemeester van Heerlen. Dat heeft hij donderdagavond laten weten. Aanleiding is het uitlekken van zijn sollicitatie naar de burgemeesterspost in buurgemeente Kerkrade. In de Heerlense politiek ontstond over die sollicitatie veel beroering omdat Krewinkel al een jaar ziek thuiszit en in die tijd solliciteerde.

Krewinkel stond tweede op de voordrachtslijst. De gemeenteraad van Kerkrade droeg woensdag de huidige burgemeester van Beesel, Petra Dassen, als nieuwe eerste burger voor.

Maar omdat de besloten voordrachtsvergadering via luidsprekers elders in het raadhuis kon worden gevolgd, lekte Krewinkels naam uit. Krewinkel houdt het voor gezien, want ,,gelet op de ontstane situatie en politieke realiteit wil ik Heerlen niet belasten met verder gedoe”, schrijft hij. De Limburgse gouverneur Theo Bovens zegt dat er en onderzoek komt naar het uitlekken van de naam van Krewinkel.