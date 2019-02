Nieuwe test helpt bij kiezen groenere auto

Wie op zoek is naar een auto die minder milieubelastend is, kan daarvoor kijken naar een nieuwe test die donderdag in Brussel is gepresenteerd. Green NCAP, een nieuwe samenwerking van Europese consumentenorganisaties, automobielclubs, overheden en universiteiten, testte twaalf auto’s op hun ‘groene’ rijprestaties en deelde daarvoor sterren uit.

Ze onderzochten twee elektrische auto’s, drie diesels en zeven benzineauto’s. De Hyundai Ioniq en de BMW i3, beide elektrisch, behaalden allebei de maximale vijf sterren. De Volkswagen Golf 1.6TDI, de Fiat Panda 0.9L en de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost scoorden het slechtst en kregen nul sterren.

Volgens de Consumentenbond, die bij NCAP is betrokken, gaat het om een realistische test. ,,De auto-industrie misleidde consumenten jarenlang met veel te optimistische verbruikscijfers. Het Volkswagenschandaal maakte daarnaast duidelijk dat uitlaatgassen op de weg veel vervuilender kunnen zijn dan in het lab”, zegt Olof King van de Consumentenbond.

De test gaat nu nog alleen over rijprestaties. In de toekomst wordt ook gekeken naar de milieubelasting bij de productie van elektriciteit en uiteindelijk wordt het energieverbruik tijdens de hele levenscyclus van de auto meegenomen.