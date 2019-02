OM eist 6 jaar cel voor twee Syriëgangers

Tegen twee Syriëgangers die vermoedelijk vijf jaar lang in het strijdgebied actief waren bij terroristische organisaties, is voor de rechtbank in Rotterdam een celstraf geëist van zes jaar. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben zij daar schiet- en sporttrainingen gevolgd, kregen ze een vuurwapen en sloten ze zich aan bij Ahrar al-Sham en Jund al-Aqsa. Deze twee strijdgroepen strijden net als IS voor een strenge islamitische samenleving.

De verdachten Ilias J. (30) en Youssef C. (32) komen uit de Vogelbuurt in Amsterdam en zijn in 2013 samen met een buurjongen naar Syrië gegaan. Deze buurjongen zou een jaar later zijn omgekomen tijdens gevechten. De twee verdachten keerden vorig jaar terug naar Nederland en werden in Amsterdam en op Schiphol aangehouden. Zelf hebben ze verklaard dat ze naar Syrië zijn gegaan om mensen te helpen.