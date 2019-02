OM Suriname: 4 en 6 jaar voor ‘terreurbroers’

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft respectievelijk zes en vier jaar celstraf geëist tegen Raoul A. en Nasr I. De twee broers die de Nederlandse nationaliteit hebben, worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Ze zitten al sinds eind juli 2017 in voorarrest in de Surinaamse gevangenis.

Het OM vindt dat er voldoende bewijs is dat de broers in Suriname mensen ronselden om in Syrië te gaan vechten voor terreurorganisatie IS. Ook is het volgens de aanklager duidelijk dat de broers geld hebben gegeven aan een Syriëganger toen hij in Turkije zonder geld zat. Deze indirecte financiering van een terreurorganisatie is strafbaar.