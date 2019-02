Rabobank eist miljoenen van kluisroof terug

De Rabobank gaat de waarde terugeisen van de buitgemaakte sieraden en contanten bij de geruchtmakende kluisroof in het filiaal in Oudenbosch. Dat heeft een woordvoerster van de bank donderdag gezegd in de rechtbank in Breda.

Bij de spectaculaire roof werden begin maart vorig jaar driehonderd kluisjes leeggeroofd. De schade van de kluisroof is inmiddels ruim 10 miljoen euro, zei ze. De Rabobank heeft tot nu toe 80 procent van de gedupeerden schadeloos gesteld. Twee beveiligers zouden de rovers hebben geholpen door het alarm af te zetten en zitten vast. De vermeende daders zijn sinds de roof in het buitenland.

De beveiligers staan 21 mei terecht. Tot die tijd blijven ze vast, besloot de rechtbank. De Rabobank zal op die dag waarschijnlijk slechts een deel van het gestolen geld terugvorderen, zei de woordvoerster. Het andere deel zal mogelijk later worden teruggeëist in een civiele procedure.