Woningen ontruimd na dreigen met gasexplosie

De politie in Den Haag heeft in de omgeving van de Laakkade tien woningen ontruimd. Een bewoner aan de Laakkade had in de nacht van woensdag op donderdag gezegd dat hij de gaskraan in zijn huis had opengedraaid. De politie heeft de man rond 01.00 uur uit de woning gehaald en meegenomen naar het politiebureau.

De politie had uit voorzorg omliggende woningen ontruimd en de brandweer opgeroepen. Nadat de politie de woning had gecontroleerd konden de bewoners van de omliggende huizen terug naar hun woningen.