ABP vordert na fout pensioengeld terug

Pensioenfonds ABP vordert 3 miljoen euro pensioengeld terug die na een fout ten onrechte was uitgekeerd. De maatregel treft ongeveer 700 mensen. Dat bevestigt een woordvoerder van ABP in reactie op berichtgeving in het programma Meldpunt van Omroep Max.

De ABP-woordvoerder laat weten dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een fout had gemaakt bij het verstrekken van informatie aan APG, de uitvoeringsorganisatie van de ABP. Daardoor ontvingen ongeveer 700 mensen de afgelopen jaren van ABP een partnertoeslag, terwijl zij daar geen recht op hadden.

Twintig gepensioneerde stellen, bij wie in februari direct pensioen werd ingehouden, meldden zich bij de MAX Ombudsman Rogier de Haan. Zij voelden zich overvallen door de terugvorderingsactie van Omroep Max.

De ABP-zegsman erkent dat het fonds wel erg snel is geweest met de terugvorderingsactie. ABP biedt daarvoor excuses aan. Het ingehouden pensioengeld wordt door ABP teruggestort. Maar uiteindelijk moet het te veel ontvangen pensioengeld wel worden terugbetaald. ,,Die 3 miljoen euro is immers van alle deelnemers aan het fonds”, aldus de ABP-zegsman.

Het ABP meldde aan het programma Meldpunt dat het de terugvorderingstermijn, die standaard op maximaal 60 maanden staat, verlengt tot 72 maanden.

Door dezelfde fout van de SVB hebben overigens ook 300 mensen te weinig pensioen ontvangen. ABP zorgt ervoor dat dit geld alsnog bij die gedupeerden terechtkomt.