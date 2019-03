Burgemeester wil rust in Koekange in zaak-Dost

Burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden heeft vrijdagmiddag een gesprek gehad met twee mannen die zelf aan het speuren zijn naar de verdwenen Willeke Dost. De Groot heeft daarin gezegd dat hij rust wil in het Drentse dorp Koekange, dat onder zijn gemeente valt. Willeke Dost woonde daar op een boerderij tot ze in 1992 spoorloos verdween.

Bezorgde burgers hebben eerder al ’s nachts gegraven op het weiland bij die boerderij in de hoop het lichaam van het meisje te vinden. De politie heeft vervolgens ook daar gezocht, maar niets gevonden. Twee initiatiefnemers van die zoekactie hadden het gesprek met de burgemeester aangevraagd. De gemeente heeft uitgelegd wat er allemaal achter de schermen gebeurt om deze vermissingszaak te kunnen oplossen en daarbij doet iedereen ,,alles wat in hun macht ligt”, stelt de gemeente op haar website.

Om het coldcaseteam zijn werk te kunnen laten doen, is het erg belangrijk dat er geen acties worden ondernomen die het onderzoek in de weg staan. ,,We hopen immers allemaal dat er duidelijkheid komt rond de vermissing van Willeke.”