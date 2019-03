Caloh Wagohkopstukken blijven in de cel

Twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh blijven voorlopig in de cel. De rechtbank in Rotterdam verlengde vrijdag het voorarrest van de als ‘godfather’ te boek staande Greg R. (70) en de 48-jarige Delano – Keylow – R. De mannen worden verdacht van het medeplegen van twee liquidaties, zij zouden die hebben gefaciliteerd. Het Openbaar Ministerie had het over ,,moordmakelaars” waar je een ,,moord op bestelling” kon regelen.

R. en R. worden verdacht van de moorden op Zeki Yumusak en Jair Wessels, beiden in 2017. Kroongetuige Tony de G. zou naar de twee motorclubkopstukken hebben gewezen. Zij zouden de moordopdrachten hebben aangenomen en er vervolgens voor hebben gezorgd dat anderen deze uitvoerden. Ze regelden daarvoor onder meer wapens en vluchtauto’s.