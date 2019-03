Carnaval: onstuimig, kletsnat en kans op storm

Carnavalsvierders moeten de komende dagen rekening houden met plensbuien, windstoten en misschien zelfs een heuse voorjaarsstorm. Dat voorspelt Weeronline dat spreekt van herfstachtig weer bij het officiële begin van de lente.

Zondag wordt een kletsnatte en onstuimige dag. Maandag blijft dat zo en trekken buien over het land. Mogelijk komt het zondagavond of maandag zelfs tot een heuse carnavalsstorm. Zaterdag is de beste dag voor het buitenfeest, het waait dan nog niet heel hard en er is kans op een spatje regen.

Zondag blijft een regenzone waarschijnlijk precies boven Nederland hangen. Hierdoor regent het langdurig en kunnen de carnavalsoptochten in het water vallen.

In 2016 en 2017 speelde de wind de carnavalsoptochten ook al parten.