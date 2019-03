Celstraffen voor grootschalig misbruik meisje

De rechtbank in Groningen heeft zes mannen veroordeeld tot celstraffen variërend van zes maanden tot 3,5 jaar voor het misbruiken van een minderjarig meisje. Zij hadden in 2015, 2016 of 2017 seks met het kind, dat 13 jaar was toen het misbruik begon. De hoogste straffen van 30 en 42 maanden waren voor de mannen die langere tijd meerdere keren gewelddadige seks hadden met het meisje, zo bepaalde de rechtbank vrijdag.

In totaal is het meisje ruim tweehonderd keer misbruikt op meerdere plekken in de provincie Groningen, waaronder Beerta en Winschoten. Dit gebeurde vaak op brute wijze. Zo werd het meisje vastgebonden in een bos en kreeg zij drugs toegediend. De meeste mannen deden dit alleen, soms samen. Het meisje liep meerdere geslachtsziektes op.

Vijf mannen hebben de seks toegegeven. Twee mannen ontkenden alles in de rechtbank. Een van de twee pleegde na de zitting zelfmoord. Een achtste man verschijnt in mei voor de rechter.

De mannen die de seks hebben toegegeven, verklaarden dat het meisje dit zelf ook wilde. De meesten hadden gereageerd op internetadvertenties waarin het meisje zich zou hebben voorgedaan als 18 of 19 jaar. Deze advertenties waren echter gemaakt door haar oom. De mannen hadden gezien ,,de schimmige wereld van online seksdates” beter moeten nagaan of het meisje daadwerkelijk meerderjarig was, vindt de rechter. Een man kende het meisje via de oom en wist dat zij minderjarig was.

Alle mannen plaatsten hun seksuele lusten voorop en namen zo een ,,ongeoorloofd risico”, aldus de rechter. Vier mannen kregen celstraffen van zes of zeven maanden. De twee hoogste celstraffen waren conform de eis van het Openbaar Ministerie. Alle verdachten moeten het slachtoffer schadevergoedingen betalen oplopend van 2000 tot 7500 euro.

De oom heeft zelf het meisje ook misbruikt en liet haar de seks met de anderen filmen. Hij is in 2018 veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs. Hij is in hoger beroep gegaan.