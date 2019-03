Onderzoek leider damclub om heimelijk filmen

Tegen een jeugdleider van een damclub uit Culemborg loopt een strafrechtelijk onderzoek omdat hij heimelijk mensen zou hebben gefilmd, volgens De Telegraaf jonge dammers onder de douche.

Voorzitter Ebbo de Jong van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) bevestigt berichtgeving met deze strekking in De Telegraaf. De man is jeugdleider bij damvereniging Denk en Zet in Culemborg. Hij is geschorst ,,in afwachting van de uitslag van een lopend strafrechtelijk onderzoek”. De bond heeft begin februari contact gehad over de zaak met de betreffende coach. Voorzitter De Jong wil inhoudelijk verder niets zeggen. De politie is vooralsnog onbereikbaar.

De Telegraaf haalt ook de man zelf aan. „Ik ben niet geschorst”, zegt hij tegen de krant vanuit Marokko, waar hij met vakantie is. Hij ontkent dat hij minderjarigen heeft gefilmd in de 45 jaar dat hij actief is als trainer. „Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik wilde mijzelf filmen, omdat ik een zware jichtaanval had en wilde zien hoe dat eruit zag. Er is niks gebeurd, ze zullen niks vinden.”