Proef spitstoeslag NS valt slecht bij Rover

Belangenorganisatie Rover is niet blij dat de Nederlandse Spoorwegen werken aan een proef waarbij reizigers toeslag moeten betalen voor reizen tijdens de spits. Op Treinreiziger.nl kondigt commercieel directeur Tjalling Smit van NS zo’n proef met duurdere tarieven aan. NS wil kijken of reizigers ook op andere manieren verleid kunnen worden tot reizen buiten de spits.

,,Er is een maatschappelijk opgave om juist meer reizigers in de trein te krijgen, ook in de spits”, zegt Rover-directeur Freek Bos. ,,Dan halen we klimaatdoelen en kunnen we steden autoluw maken.” Reizigers meer laten betalen voor reizen in de spits staat daar volgens Bos haaks op.

Om iets te doen aan de overvolle treinen in de spits worden volgens NS diverse scenario’s onderzocht. Een daarvan is het bieden van korting aan de randen van de spits. Daarvoor is volgens een NS-woordvoerder dan wel een bijdrage van het Rijk nodig.