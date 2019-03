UN Women Nederland gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws

Tot mijn grote plezier ben ik in de maand maart gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws. Ik ben Marije Cornelissen, Directeur van UN Women Nederland. Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en ik voel me dan ook vereerd dat ik juist in deze maand als gasthoofdredacteur aan de slag mag.

We zullen deze maand niet alleen vrouwen aan het woord laten, maar ook mannen. Gendergelijkheid bereiken we niet met de helft van de wereldbevolking, daar hebben we ook de andere helft voor nodig. Dat is ook het uitgangspunt van de HeForShe Artsweek die op 8 maart in Amsterdam van start gaat. Met kunst en cultuur willen we mensen in hun hart raken en aanzetten om op een andere manier tegen vrouwelijkheid, mannelijkheid en de verhouding tussen vrouwen en mannen te kijken.

We werken samen met vele culturele organisaties, geweldige artiesten en betrokken sponsors om de week mogelijk te maken.

Heb je vragen of suggesties? Mail mij dan op [email protected]!