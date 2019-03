Vier Limburgse gemeenten staan in de top 10 van de jaarlijkse Misdaadmeter van het AD. Niet eerder stonden zoveel Limburgse gemeenten zo hoog in de lijst van onveilige gemeenten.

Naast Heerlen (4) en Maastricht (5), die vorig jaar ook bij de tien onveiligste gemeenten hoorden, zijn dat Sittard-Geleen (7) en Roermond (9). In deze vier gemeenten daalde weliswaar het totaal aantal aangiften van misdrijven. In drie van de vier gemeenten waren er wel méér overvallen en in Roermond werd fors meer ingebroken. Voor de gehele provincie Limburg geldt dat het aantal woninginbraken is toegenomen, tegen de landelijke trend in, net als in Friesland en Groningen.

Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van Nederland, gevolgd door Eindhoven en Rotterdam. Dinkelland in Twente is het veiligst, zo meldt de krant. Ook in Amsterdam daalden de misdaadcijfers, maar er waren wel 23 procent meer overvallen.