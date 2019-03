Man rijdt vrouw van de weg en gaat ervandoor

Een 70-jarige vrouw is op de Provincialeweg in Hoorn door toedoen van een medeweggebruiker tegen een boom gereden en gewond geraakt. De betrokken automobilist reed door na de aanrijding. Hij is nog voortvluchtig.

De man reed vrijdagavond met hoge snelheid tegen de achterkant van de auto van de vrouw. De auto spinde door de klap en kwam tegen een boom terecht. Het slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer uit haar voertuig worden gehaald. Ze ligt in een ziekenhuis.

De auto van de man werd kort na het ongeval leeg aangetroffen in Hoorn.