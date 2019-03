Verdachte liquidatie in Praag opgepakt

Een speciaal politieteam heeft de moordverdachte van een liquidatie in een restaurant in de Beethovenstraat in Amsterdam vrijdagavond aangehouden in de Tsjechische hoofdstad Praag.

De 38-jarige Čaba D. werd bijna twee weken geleden op de Nationale Opsporingslijst gezet en een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd in verband met zijn betrokkenheid bij de liquidatie in juli vorig jaar. Hij wordt ook verdacht van een moord in Boedapest in september 2018 en van een moord in Belgrado op 5 januari van dit jaar.

De politie kwam D. al snel na de liquidatie in de Beethovenstraat als dader op het spoor omdat hij herkenbaar was vastgelegd op camerabeelden. D. heeft zowel de Hongaarse als Servische nationaliteit. Hij zat tot begin 2017 een gevangenisstraf uit voor een moord in Servië in 2004. De betrokken autoriteiten moeten nog besluiten zijn overlevering aan Nederland.

Bij de liquidatie op 30 juli in de Beethovenstraat kwam de 62-jarige Ivan Serdarusic om het leven.