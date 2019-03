Afschuw burgemeester over incident bij moskee

Burgemeester Pauline Krikke van de gemeente Den Haag laat weten dat ze ,,met afschuw” kennis heeft genomen van het plaatsen van een beledigend spandoek en twee poppen tegen de gevel van de As-Soennah-moskee. Krikke stelde dat iedereen in Nederland het recht heeft om zijn of haar godsdienst of levensovertuiging vrij uit te oefenen of ongelovig te zijn.

,,In Den Haag hebben we het recht met elkaar van mening te verschillen, maar wel binnen de kaders van de wet en met respect voor elkaars denkbeelden, zonder dat we elkaar daarbij onnodig kwetsen en pijn doen”, aldus de burgemeester in een verklaring.

Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van de poppen en het spandoek. Het bestuur van de Stichting as-Soennah wijst met een beschuldigende vinger naar rechts-extremisten.