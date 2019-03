Aantal AED’s flink gestegen laatste jaar

Het aantal Automatische Externe Defibrillators (AED’s) is het afgelopen jaar met 45 procent gestegen tot 18.000. Dat laat de Hartstichting maandag weten. 70 procent van deze apparaten is 24 uur per dag te gebruiken.

Daarnaast is het aantal burgerhulpverleners ook flink gestegen. Dat zijn er nu 225.000, 32 procent meer dan een jaar geleden.

Burgerhulpverleners zijn mensen die kunnen reanimeren en zijn aangesloten bij een alarmeringsdienst via hun telefoon. Deze mensen zijn gemiddeld 2,5 minuut eerder bij een slachtoffer, wat de overlevingskans flink doet toenemen.

Door deze stijgingen is de overlevingskans bij een hartstilstand volgens de Hartstichting flink toegenomen. ,,Het is goed om te zien dat steeds meer mensen hun buurt hartveiliger maken door een reanimatiecursus te volgen of met de buurt een AED aan te schaffen”, stelt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. ,,Zo kunnen we ervoor zorgen dat er binnen 6 minuten hulp wordt geboden.”

Volgens Italianer krijgen jaarlijks 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.