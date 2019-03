Carnavalsoptochten in Oss uitgesteld

De voor maandagochtend geplande carnavalsoptochten in de gemeente Oss zijn uitgesteld vanwege de harde wind. Dat heeft burgemeester Wobine Buijs laten weten.

Om 12.00 uur wordt besloten of de optochten in de middag nog door kunnen gaan. De optochten worden gehouden in de dorpen Macharen, Oijen en Overlangel, die onder de gemeente Oss vallen.

In Breda gaat de optocht maandagmiddag wel door. De Stichting Kielegat heeft dat maandagochtend tijdens een vergadering besloten.

Ook in Den Bosch kan de optocht gewoon plaatsvinden. De organisatie verwacht dat de wind in de middag niet tot problemen leidt.