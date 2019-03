Celstraf voor jihadiste die deelnam aan IS

Een 35-jarige vrouw uit Ede is veroordeeld tot dertig maanden celstraf, waarvan tien voorwaardelijk, omdat zij in het jihadistische strijdgebied in Irak heeft deelgenomen aan de terroristische organisatie IS. De vrouw ontkende dat en zei dat ze zich daar in 2015 bij haar man en familie voegde. Maar de rechtbank in Rotterdam achtte bewezen dat ze wel deelnam, een vuurwapen voorhanden had en zich het extremistische gedachtegoed van IS eigen had gemaakt.

De in Koeweit geboren verdachte Senabel al-N., een lerares Engels, kreeg in het strijdgebied twee zoontjes en kwam met hen begin 2018 terug in Nederland via Turkije. Daar had ze nog even in voorarrest gezeten. Daarom pakte haar straf iets lager uit dan de eis van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk.

De rechtbank ziet ook bewijzen voor de radicalisering van Al-N. en haar steun voor IS. Er zijn foto’s van haar in camouflagekleding met vuurwapens, voor IS-vlaggen. Haar man en andere familieleden staan schietend op een filmpje. De vrouw krijgt niet alleen celstraf, maar moet zich ook aan allerlei voorwaarden houden, zoals programma’s voor resocialisatie, toezicht en begeleiding.

Een andere Syriëgangster, Laura H., kreeg een lagere straf, maar zij deed volgens de rechtbank niet zelf mee aan de strijd.