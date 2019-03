D66 pleit voor zwaarder belasten miljonairs

Regeringspartij D66 wil dat miljonairs meer belasting gaan betalen. De vermogensbelasting voor spaarders met een kleinere beurs mag juist wel wat lager, zegt D66-voorman Rob Jetten.

De kloof tussen mensen aan de bovenkant en aan de onderkant van de samenleving is de afgelopen decennia gegroeid, constateert Jetten in een lezing ter ere van de negentiende-eeuwse linkse politicus Arnold Kerdijk. Welgestelden schenken hun kinderen moeiteloos tonnen en geven hun zo ,,een voorsprong in het leven”. Zij hebben zo meer kansen dan kinderen die het minder getroffen hebben, en dat zit Jetten dwars. Hij wil dat niet afkomst, maar verdienste telt.