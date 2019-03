LHV: patiëntengegevens lastiger in te zien

Huisartsen in sommige delen van het noorden van het land kunnen niet meer rechtstreeks onderzoeksgegevens van hun patiënten inzien bij ziekenhuizen. Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) na klachten.

Het gaat om de Noordwest Ziekenhuisgroep met locaties in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen en op Texel. Bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is sprake van dezelfde problemen.

Volgens de LHV speelt dit probleem ook in andere delen van het land, maar een overzicht ontbreekt.

Het leidt tot onnodige vertraging en dubbel werk, klagen huisartsen in verschillende delen van het land. Oorzaak is in veel gevallen de aanscherping van het privacybeleid van de desbetreffende ziekenhuizen. ,,Inzicht in de actuele medische gegevens is van groot belang voor goede patiëntenzorg en om goed te kunnen inspelen op de gezondheidstoestand van de patiënt”, stelt de huisartsenvereniging.