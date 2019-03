Marechaussee: militair opgepakt in Den Bosch

In het centrum van Den Bosch is zondag een militair aangehouden, bevestigt de Koninklijke Marechaussee. Een woordvoerder wil echter niet zeggen wie de militair is en waarvan hij wordt beschuldigd.

,,Wij doen nooit nadere mededelingen over individuele aanhoudingen”, zegt de woordvoerder op vragen over de berichtgeving in het Brabants Dagblad, dat meldt dat de bewuste militair Marco Kroon is, de drager van de Militaire Willems-Orde.

Hij zou volgens de krant zondag zijn aangehouden nadat hij in de binnenstad van Den Bosch een kopstoot zou hebben uitgedeeld aan een agent. De Koninklijke Marechaussee wil slechts kwijt dat ,,we bezig zijn met een onderzoek omdat er iets heeft plaatsgevonden”. De desbetreffende militair zit nog vast.