Miljoenen voor aanpak lerarentekort Amsterdam

Amsterdam steekt de komende vier jaar 22,9 miljoen euro in de aanpak van het lerarentekort. Er komt onder meer extra ondersteuning van scholen met de grootste tekorten en er wordt geld gestoken in reiskostenvergoedingen voor leraren van buiten de stad. De plannen moeten vijfhonderd extra leraren opleveren.

In Amsterdam is het lerarentekort bovengemiddeld hoog. ,,Het lerarentekort is een crisis die nu om een oplossing vraagt, die we alleen aan kunnen pakken als iedereen meedoet. Zo kunnen we Amsterdamse kinderen het beste onderwijs blijven geven”, aldus wethouder onderwijs Marjolein Moorman.

Ruim twee jaar geleden bundelden het onderwijs, de lerarenopleiding en de gemeente al de krachten in de hoofdstad om het tekort aan te pakken. Dat heeft al geleid tot onder meer een stijging van 19 procent van het aantal aanmeldingen op de Amsterdamse lerarenopleiding, aldus de gemeente.