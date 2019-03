Nederland gasvrij in 2050: wat zijn de opties?

In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Zeker voor bestaande woningen kan dit een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom moeten we nu al beginnen. Het is inmiddels al verplicht om nieuwbouwwoningen aardgasvrij op te leveren en dat kan heel goed zonder al te veel extra kosten. Wat zijn je opties als je nu al gasloos wilt wonen?

Ongeveer 95 procent van de huizen in Nederland is aangesloten op het gasnet. Een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 1500 m3 gas per jaar. Er zijn verschillende redenen dat we stoppen met aardgas. Gas is een fossiele brandstof en de voorraad hiervan raakt een keer op. Bij het opwekken van aardgas komt veel CO2 vrij, wat niet goed is voor het milieu. Daarnaast heeft Groningen veel last van aardbevingen, waardoor het nodig is om de gaskraan eerder dicht te draaien.

Elektrische warmtepomp

Wat zijn de mogelijkheden voor particulieren? Je kan kiezen voor een volledig elektrische warmtepomp. Deze haalt warmte uit de lucht, de grond of het grondwater onder je woning. Een dergelijke pomp werkt op stroom en heeft de grootte van een koelkast. Wat je hier wel voor nodig hebt, is vloerverwarming of speciale radiatoren om je huis mee te verwarmen. Tenslotte moet je huis goed geïsoleerd zijn.

Je kan ook kiezen voor een hybride elektrische warmtepomp. Deze pomp is iets kleiner dan een gewone warmtepomp en je koppelt deze aan je cv-ketel. Met deze pomp haalt je een groot deel van je warmte uit de lucht, bodem of grondwater. De rest komt van de cv-ketel, die eventueel zou kunnen draaien op groen gas. Ook hier geldt dat je huis goed geïsoleerd moet zijn. Het is mogelijk om subsidie te krijgen voor de warmtepomp.

Elektrische cv-ketel

Een elektrische cv-ketel is ook mogelijk, alhoewel je dan wel flink meer stroom gebruikt dan bij een warmtepomp. Dit is dus vooral een optie voor kleine en goed geïsoleerde woningen. Een elektrische cv-ketel zet stroom van het elektriciteitsnet of van je zonnepanelen om in warmte. En dan zijn daar ook nog de palletkachel, de biomassaketel of een open haard. Elke avond lekker stoken klinkt wellicht romantisch, maar er kleven ook flink wat nadelen aan. Stoken zorgt voor fijnstof en als steeds meer mensen dit gaan doen, is dat niet goed voor onze gezondheid.

Warmtenetten

Het zal vrijwel onmogelijk zijn om alle woningen in Nederland op dusdanige manier te renoveren dat er warmtepompen kunnen worden toegepast. Daarom zijn warmtenetten ook nog een optie. Zo komt er in een deel van de fabrieken en bedrijven in Nederland restwarmte vrij bij productieprocessen. Die warmte zou gebruikt kunnen worden om huizen te verwarmen door een warmtenet aan te leggen in wijken naast zulke fabrieken.