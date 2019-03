Nederland roept ambassadeur terug uit Iran

Het kabinet heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran teruggeroepen voor overleg. Dat is een reactie op de uitzetting van twee medewerkers van de Nederlandse ambassade door Iran.

Iran kondigde de uitzetting van het tweetal twee weken geleden aan. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft daarop de Iraanse ambassadeur in Den Haag ontboden, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Blok heeft hem duidelijk gemaakt dat de stap ,,niet acceptabel” is en de onderlinge betrekkingen schaadt. Iran zette de uitzetting niettemin door en zette de twee diplomaten afgelopen zondag op het vliegtuig naar Nederland.

De uitwijzing van het tweetal is een vergeldingsmaatregel, schrijft Blok. De regering in Teheran is boos dat Nederland vorige zomer twee medewerkers van de Iraanse inlichtingendiensten heeft uitgezet die op de ambassade in Den Haag werkten. Die stap was ingegeven door sterke aanwijzingen van inlichtingendienst AIVD dat Iran achter de moorden zat op twee Iraanse dissidenten in Nederland. Iran zinspeelde er na de Nederlandse maatregel al op die met gelijke munt terug te betalen.

In 2015 en 2017 werden twee Nederlanders van Iraanse komaf vermoord in respectievelijk Almere en Den Haag. Beide slachtoffers waren fel tegenstander van het regime in Teheran.

De moordaanslagen in Nederland en andere Europese landen hebben de juist ontdooiende verstandhouding tussen Europa en Iran ernstig vertroebeld. De Europese Unie besloot onder meer om die reden begin dit jaar Iran sancties op te leggen.