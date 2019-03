Radar: handel in rechtsbijstandsdossiers

Rechtsbijstandsverzekeraars sluizen soms dossiers via via door naar kleine zelfstandigen/zzp’ers die die zaken voor een laag totaalbedrag behandelen. Dat meldde consumentenprogramma Radar maandagavond. Daardoor zijn klanten niet verzekerd van de best mogelijke juridische hulp en bovendien worden deze constructies geheimgehouden voor de consument, stelt Radar. De ingehuurde zelfstandige zou per dossier een totaalbedrag krijgen van 425 euro, wat niet veel is, waardoor ze heel veel zaken – ook heel complexe – tegelijk moeten aannemen.

Radar sprak onder meer met het juridische bureau Eerlijk met Recht (EMR), dat wordt ingeschakeld door verzekeraars. Verzekeraar DAS laat in een reactie weten te zijn begonnen met een proef om bij grote drukte dossiers uit te besteden, inderdaad ook bij EMR. Pas onlangs is DAS gebleken dat EMR voor lage prijzen aan derden uitbesteedt. ,,Deze tarieven zijn te laag en DAS heeft die ook nooit betaald of afgesproken”, zegt de verzekeraar.

DAS heeft EMR om opheldering gevraagd. ,,De bedragen die door Radar genoemd worden en die wij met EMR overeengekomen zijn, verschillen substantieel.” DAS stopt wel per direct met het doorsturen van dossiers naar EMR en gaat bij de klanten checken of ze tevreden zijn met de juridische hulp die ze krijgen.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, zegt in Radar dat deze uitbestedingsconstructies niet heel veel voorkomen. Als het wel gebeurt, moet dat tegen redelijke tarieven en de klant moet erover worden ge├»nformeerd, zegt hij. Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) zegt dat in deze vorm van handel ,,niet het belang van de klant vooropstaat”.