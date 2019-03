RTL stopt met RTL Late Night

RTL stopt met het tv-programma RTL Late Night. Maandagavond is de laatste uitzending met presentator Twan Huys. ,,Helaas heeft het programma niet het grote publiek kunnen bereiken”, zegt Huys in een reactie. Volgens RTL eindigt hiermee ook de samenwerking met de presentator, maar wordt wel gekeken naar nieuwe projecten.

,,We hebben altijd aangegeven dat we het programma de tijd wilden geven om te groeien”, zegt RTL-baas Sven Sauvé. ,,Twan en zijn redactie hebben keihard gewerkt om het programma tot een succes te maken. Helaas moeten we concluderen dat het ondanks alle inzet niet is gelukt om de kijker aan het programma te binden. Ik heb bewondering voor de gedrevenheid en betrokkenheid van Twan die van begin tot eind onverminderd is gebleven. Dat tekent zijn professionaliteit en ik dank hem daarvoor. De deur bij RTL staat altijd voor hem open.”

Huys volgde Humberto Tan in september op als presentator van de talkshow op RTL 4, die in augustus 2013 begon. Hij moest het programma in een vernieuwde opzet weer tot een succes maken, nadat de kijkcijfers waren teruggelopen en Tan de concurrentiestrijd met Jeroen Pauw en Eva Jinek verloor. Met de nieuwe presentator lukte het echter ook niet om meer kijkers te trekken.

Huys (54) verruilde na 25 jaar de publieke omroep, waar hij onder meer NOVA en Nieuwsuur presenteerde, voor de commerciële zender. Hij vindt het ,,heel jammer” dat het programma stopt en bedankt zijn redactie voor ,,de tomeloze inzet”.

De zender komt in het najaar met een nieuw programma op de late avond. Vanaf dinsdag zijn op het tijdstip van de talkshow nieuwe afleveringen te zien van ‘Een Nieuw Leven In De Zon’. In april volgt De Zwakste Schakel met Bridget Maasland en in de zomer zendt RTL 4 diverse nieuwe programma’s uit op de late avond.