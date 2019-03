Een huisdier dat spoorloos verdwijnt. Als honden- of kattenbezitter moet je er niet aan denken. Niet weten of je vermiste huisdier nog leeft, of dat hem of haar iets is overkomen, is een nachtmerrie. Dit gebeurt helaas nog te vaak. Rieke Oosterveld van Stichting Waar is onze Angel, in samenwerking met Needy Dogs, is een petitie gestart voor een landelijk meldpunt voor dood gevonden huisdieren.

Rieke: “Veel dieren worden gewoon begraven zonder dat er moeite wordt gedaan om de chip uit lezen. Sommige baasjes hebben per ongeluk hun overleden huisdier teruggevonden die werd vermist, omdat iemand van de gemeente of Rijksoverheid werd gezien die ‘iets’ aan het begraven was. Vervolgens moet zo’n baasje daarheen om zelf zijn hond op te graven. Vaak zijn deze aangereden, maar nog goed herkenbaar en de chip nog prima leesbaar.”

Stichting Waar is onze Angel helpt baasjes met het zoeken naar hun vermiste hond of kat. “Wij maken flyers en hebben vrijwillige zoekers die bij ons zijn aangemeld. Die gaan dan binnen een straal van vijftien kilometer helpen zoeken naar een hond. Soms wordt er niets gedaan met een hond die is aangereden. Laatst zei iemand tegen mij: dan geven we zo’n dier terug aan de natuur. Maar die chip zit er toch niet voor niets? Hoe moeilijk kan het zijn om zo’n chip uit te lezen?”

Rieke wil dat er een duidelijk meldpunt komt, zodat baasjes weten wat er met hun hond of kat is gebeurd. “Het gebeurt ook nog weleens dat een hond of een kat in de destructor wordt gegooid, een soort vernietigingsapparaat. Daar hebben ze weleens dode honden liggen die gewoon dat apparaat ingaan. Die vind je vervolgens nooit meer terug.”

Er is een petitie gestart voor een landelijk meldpunt voor dood gevonden huisdieren, waarvoor 40.000 handtekeningen nodig zijn. “Er zijn geen regels vanuit Rijkswaterstaat, terwijl iedereen verplicht is om zijn hond te chippen. Waar is chippen eigenlijk voor nodig? Het leven met de onzekerheid is verschrikkelijk, vinden veel dierenliefhebbers. Je zal altijd blijven zoeken.”

De petitie is inmiddels door ruim 14.000 mensen ondertekend. Klik hier om ook de petitie te onderteken.