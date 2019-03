14 jaar cel geëist voor doodslag op baby

Tegen een 36-jarige man uit Hengelo is veertien jaar celstraf geëist wegens doodslag op de baby van zijn vriendin. Daarnaast eiste het Openbaar Ministerie (OM) bij de rechtbank in Almelo tegen de 23-jarige moeder achttien maanden celstraf. Volgens de officier van justitie wist verdachte Sarinda E. dat haar vriend Maick S. haar veertien maanden oude dochtertje Xaja mishandelde, maar ondernam ze niets om haar in veiligheid te brengen.

Op 12 oktober 2017 overleed het meisje in het ziekenhuis. Uit sectie bleek dat ze gruwelijk was mishandeld: er werden 39 bloeduitstortingen, inwendige bloedingen, botbreuken, hersenletsel en sporen van verwurging geconstateerd. Ook werd in haar hartbloed een hoge concentratie amfetamine aangetroffen. Er konden wel vijf doodsoorzaken zijn.

De mishandelingen begonnen volgens het OM eind augustus, vlak nadat verdachte E. haar vriend S. in huis had genomen. S. was de bewuste ochtend alleen met de baby. Het is niet duidelijk wanneer de fatale mishandeling plaatshad, ’s nachts of in de ochtend. S. zou in die nacht tot de vroege ochtend zijn opgebleven en terwijl E. sliep de overbuurvrouw hebben bezocht en met haar seks gehad en amfetamine gebruikt.

De verdediging bracht naar voren dat er geen harde conclusies zijn te trekken over de schuldvraag omdat niet duidelijk is ,,wat en wanneer wat is gebeurd”. Volgens de advocaten ,,is niets concreet belastend voor Maick en ook niet voor Sarinda”. Ze wezen op vergelijkbare zaken met twee verdachten van wie niet vaststond wie de schuldige was, waarop vrijspraak was gevolgd.

De moeder zag op het laatste moment af van nadere verklaringen. Toen ze huilend de rechtszaal verliet, zei ze alleen dat ze hoopte ,,dat ze het allemaal kan verwerken”.