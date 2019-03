Dekker sluit actie tegen Sint Maarten niet uit

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) sluit niet uit dat Nederland stappen neemt als Sint Maarten zijn gevangeniswezen niet op orde krijgt. In de afspraken die vorig jaar werden gemaakt zit ,,onvoldoende voortgang”, aldus Dekker. ,,Dat stelt me ontzettend teleur.”

De gevangenis op Sint Maarten is al langer een zorgenkindje. De situatie werd in 2017 verergerd, toen orkaan Irma het eiland trof. Gevangenis Point Blanche raakte beschadigd en Nederland vangt sindsdien een aantal gevangenen hier op.

In oktober maakten Dekker en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) afspraken met Sint Maarten over terugkeer van de gevangenen, maar daar zit weinig schot in, aldus de minister. Nederland biedt volgens Dekker wel hulp, maar daar ,,wordt onvoldoende gebruik van gemaakt” door Sint Maarten.

De terugkeer van de gevangenen is sinds oktober opgeschort. Als Nederland in de huidige situatie gedetineerden zou terugsturen, zouden daarmee de mensenrechten van de gevangenen worden geschonden, zo staat in een ambtelijke nota waar Nieuwsuur vorige week over berichtte.

In de nota wordt een aantal scenario’s geschetst. De meest ingrijpende is dat Nederland eenzijdig zou ingrijpen. Dit kan alleen als er sprake is van een ,,ontoelaatbare toestand”, waarvoor geen andere oplossing is.

Aan dit scenario kleeft echter wel weer een ander risico. Als dit wordt gedaan met de schending van mensenrechten als argument, kan dat een precedent vormen. Dan zou Nederland bijvoorbeeld ook moeten ingrijpen in de Venezolaanse vluchtelingencrisis op Curaçao.