Geen aangifte tegen lekkende wethouder

Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam doet geen aangifte tegen ex-wethouder Adriaan Visser. Hij lekte een eind januari een document naar de media dat ander licht moest werpen op een kritisch rapport van de Rotterdamse rekenkamer over een oude omstreden gemeentelijke vastgoeddeal.

Uit extern onderzoek dat de gemeente heeft laten doen, blijkt dat het document geen geheime of vertrouwelijke status had. Ook was verspreiding niet schadelijk was voor de gemeente. Het college laat weten op basis van dit onderzoek geen reden te zien om aangifte te doen tegen de oud-wethouder. Hij stapte begin februari op toen uitkwam dat hij gelekt had.

Visser was de meest ervaren wethouder van Rotterdam. Hij was onder meer belast met ingewikkelde dossiers als de verkoop van Eneco en de bouw van de nieuwe Kuip. D66 heeft oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils van Rotterdam en Amsterdam naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. De gemeenteraad stemt dinsdag over zijn kandidatuur.