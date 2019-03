Hazekamp Europees lijsttrekker dierenpartij

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil Europarlementariër Anja Hazekamp als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Tijdens het partijcongres op 31 maart zal haar kandidatuur aan de leden worden voorgelegd. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg wordt voorgedragen voor de tweede plaats op de kandidatenlijst.

Bioloog en dierenbeschermer Hazekamp (1968) werd in 2014 als eerste vertegenwoordiger van de PvdD verkozen in het Europees Parlement. Ze zegt er het volste vertrouwen in te hebben dat de dierenbeweging de komende vijf jaar voor grote doorbraken gaat zorgen in Europa.