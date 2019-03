Kindermuziekweek gaat landelijk

In meer dan 25 plaatsen zijn in de week van 5 tot en met 14 april muzikale activiteiten te vinden voor kinderen. Tijdens deze eerste landelijke Kindermuziekweek staan meer dan 75 concerten, workshops, zanglessen en andere festiviteiten op het programma.

Zo is er een popconcert in Berghem van Dirk Scheele, vindt er in Amsterdam een kinderkorenfestival plaats en speelt het Rotterdams Philharmonisch Orkest in zijn thuisstad een spannend muziekavontuur. Verder kun je in Zwolle een workshop liedjes schrijven volgen en kun je in Utrecht dansen op meezingers die niet meer uit je hoofd gaan.

Na tien edities in Rotterdam is de Kindermuziekweek nu verspreid door het land. Doel is om ieder jaar alle kinderen in Nederland te laten genieten van het maken van en luisteren naar livemuziek.