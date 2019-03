Ouder echtpaar slachtoffer van geweldadige overval: ‘HELP, BEL 112’

Een ouder echtpaar uit Nijmegen is vannacht na een gewelddadige overval door de politie bevrijd. Een oplettende voorbijganger zag het opgesloten echtpaar met een noodbriefje voor het raam staan: ‘HELP, BEL 112’.

De voorbijganger, die op de fiets zat, sloeg midden in de nacht alarm. Hij vertelde de politie dat hij iemand op de ramen van een woning had horen bonken. Dit gebonk was afkomstig vanĀ een ouder echtpaar dat voor het raam van een kamertje stond, waarin ze door overvallers waren opgesloten.

Het echtpaar is door agenten uit hun benarde positie bevrijd. De politie kon nog niet zeggen hoe lang ze al opgesloten zaten en of ze vastgebonden waren. Zowel de man als de vrouw zijn op leeftijd. Ze zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. De recherche is ter plekke een groot onderzoek gestart. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.