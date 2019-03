Verdachten roofmoord vrouw (85) horen vonnis

Een Haags stel dat wordt verdacht van de uiterst gewelddadige en dodelijke roofoverval op een hoogbejaarde vrouw in 2017, hoort dinsdag het oordeel van de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vorige maand zestien jaar celstraf tegen de stellig ontkennende 44-jarige Paul O. en 35-jarige Najma Z. Ze worden ook beschuldigd van het witwassen van de buit. Die bestond uit bankpassen, sieraden, horloges en gouden tientjes. Ze zouden met de opbrengst op vakantie zijn gegaan.

Z. werd enkele dagen na de zitting vrijgelaten uit voorarrest. De rechtbank besloot dat, omdat hij niet verwachtte dat de straf voor de vrouw hoger zal uitpakken dan de anderhalf jaar die ze in voorlopige hechtenis zat. Zij was op beelden te zien bij twee juweliers toen ze daar de sieraden verkocht. De politie hield het duo toen al in de smiezen. O. en Z. hadden een kind van destijds vier jaar en waren in 2013 hun werk bij een bank kwijtgeraakt.

Het slachtoffer was de 85-jarige weduwe Ans van der Meer-Breur. Ze werd eind juni 2017 in haar flat in het Haagse stadsdeel Loosduinen dood gevonden door vriendinnen. Ze was ernstig toegetakeld. Ter plekke is volgens het OM een klein DNA-spoor van O. gevonden en wijzen camerabeelden, telefoon- en autogegevens naar het misdrijf.

Voor een woningoverval op een gehandicapt stel een jaar eerder, vroeg het OM vrijspraak wegens onvoldoende bewijs.