Verdeeldheid over klimaatneutraal Europa

Nog lang niet alle Europese landen zijn gewonnen voor het plan om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Dat bleek dinsdag bij overleg van de EU-milieuministers in Brussel.

,,Je ziet dat een aantal landen daar nog heel aarzelend over is of zelfs negatief’’, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) na afloop. ,,Sommige zijn bang voor de kosten, andere denken dat het helemaal niet kan, dus daar is nog veel werk te doen voor landen als Nederland.’’

Nederland heeft met negen andere lidstaten de Europese Commissie opgeroepen een duidelijke route uit te zetten om netto nul uitstoot van broeikasgassen als CO2 te bereiken in 2050. Het betreft Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden. Onder meer Duitsland en Oost-Europese landen zijn (nog) niet aangehaakt.

,,We zijn gelukkig niet alleen’’, aldus Wiebes. ,,Ik heb collega’s uitgenodigd daarover te praten en te zien hoe wij voortgang boeken.’’ Greenpeace stelt overigens dat de EU al in 2040 klimaatneutraal moet zijn om ,,ineenstorting’’ van het klimaat te voorkomen.